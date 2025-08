Expoacre 2025 encerra com show de Jorge e Mateus para multidão de fãs ; FOTOS

Passou rápido, mas teve que acabar. Com o fim da edição de 50 anos da Expoacre, neste domingo (3), o palco principal do Parque de Exposições levou a dupla Jorge e Mateus para cantar seus maiores sucessos.

Um dos primeiros a chegar foi José Henrique Nascimento da Silva, de 20 anos, que não escondeu a empolgação.

“Sou fã desde criança. Cheguei aqui por volta das cinco horas e já tô há uma hora na fila. A expectativa é grande demais”, contou ele.

A dupla embalou a noite com clássicos e novos hits englobando todos os 20 anos de carreira no sertanejo universitário.

Confira a galeria de fotos do ContilNet com os melhores momentos do show: