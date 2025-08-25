ExpoCapixaba 2025 anuncia atrações imperdíveis e programação completa; confira

A cidade de Capixaba se prepara para receber a ExpoCapixaba 2025, que acontece de 11 a 14 de setembro, marcando a 12ª edição da tradicional Feira de Agronegócios. O evento, que já é referência regional, contará com uma série de atrações que incluem rodeios, shows, cavalgadas, provas de laço e exposições agrícolas, reunindo toda a comunidade local e visitantes.
Antes da abertura oficial, no dia 6 de setembro, será realizado o Concurso da Rainha do Rodeio ExpoCapixaba 2025, no Estádio José Colássio, a partir das 19h. Em seguida, o Baile das Rainhas movimentará o Casarão, com início às 23h, prometendo muita festa e glamour.
A programação da feira traz diversidade de atrações e diversão para todas as idades. Haverá apresentações de artistas nacionais e regionais, além de estrutura de praça de alimentação e espaço para exposições agrícolas.
Confira a programação completa:
Sábado, 06 de setembro
19:00 – Concurso da Rainha do Rodeio (Estádio José Colássio)
23:00 – Baile das Rainhas (Casarão)
Quinta-feira, 11 de setembro
19:00 – Abertura oficial da Feira de Agronegócios
19:20 – Noite Gospel (19h às 22h)
22:00 – Início do Rodeio (22h às 00h)
Sexta-feira, 12 de setembro
09:00 – Prova de Laço (09h às 18h)
20:00 – Abertura da noite de Rodeio
20:30 – Rodeio (20:30 às 11h)
23:30 – Show Regional: Bruno Barros
01:30 – Show Regional: Janderson Forrozeiro
03:00 – Encerramento das atividades do palco
Sábado, 13 de setembro
08:30 – Cavalgada (Saída da Fazenda Jatobá, BR-317, chegada às 11h)
19:30 – Abertura da noite de Rodeio
20:00 – Rodeio (20h às 23h)
23:30 – Show Nacional: Evoney Fernandes
01:30 – Show Regional: Ricardo Pinheiro
03:00 – Encerramento das atividades do palco
Domingo, 14 de setembro
20:00 – Abertura da noite de Rodeio
20:30 – Final do Rodeio (20:30 às 23h)
23:30 – Show Regional: Sandra Melo
03:00 – Encerramento das atividades do palco
A ExpoCapixaba 2025 promete ser um ponto de encontro para amantes do rodeio, música e agronegócios, destacando a cultura local e proporcionando momentos de entretenimento para toda a família.