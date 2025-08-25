ExpoCapixaba 2025 anuncia atrações imperdíveis e programação completa; confira

A cidade de Capixaba se prepara para receber a ExpoCapixaba 2025, que acontece de 11 a 14 de setembro, marcando a 12ª edição da tradicional Feira de Agronegócios. O evento, que já é referência regional, contará com uma série de atrações que incluem rodeios, shows, cavalgadas, provas de laço e exposições agrícolas, reunindo toda a comunidade local e visitantes.

Antes da abertura oficial, no dia 6 de setembro, será realizado o Concurso da Rainha do Rodeio ExpoCapixaba 2025, no Estádio José Colássio, a partir das 19h. Em seguida, o Baile das Rainhas movimentará o Casarão, com início às 23h, prometendo muita festa e glamour.

A programação da feira traz diversidade de atrações e diversão para todas as idades. Haverá apresentações de artistas nacionais e regionais, além de estrutura de praça de alimentação e espaço para exposições agrícolas.

Confira a programação completa:

Sábado, 06 de setembro

19:00 – Concurso da Rainha do Rodeio (Estádio José Colássio)

23:00 – Baile das Rainhas (Casarão)

Quinta-feira, 11 de setembro

19:00 – Abertura oficial da Feira de Agronegócios

19:20 – Noite Gospel (19h às 22h)

22:00 – Início do Rodeio (22h às 00h)

Sexta-feira, 12 de setembro

09:00 – Prova de Laço (09h às 18h)

20:00 – Abertura da noite de Rodeio

20:30 – Rodeio (20:30 às 11h)

23:30 – Show Regional: Bruno Barros

01:30 – Show Regional: Janderson Forrozeiro

03:00 – Encerramento das atividades do palco

Sábado, 13 de setembro

08:30 – Cavalgada (Saída da Fazenda Jatobá, BR-317, chegada às 11h)

19:30 – Abertura da noite de Rodeio

20:00 – Rodeio (20h às 23h)

23:30 – Show Nacional: Evoney Fernandes

01:30 – Show Regional: Ricardo Pinheiro

03:00 – Encerramento das atividades do palco

Domingo, 14 de setembro

20:00 – Abertura da noite de Rodeio

20:30 – Final do Rodeio (20:30 às 23h)

23:30 – Show Regional: Sandra Melo

03:00 – Encerramento das atividades do palco

A ExpoCapixaba 2025 promete ser um ponto de encontro para amantes do rodeio, música e agronegócios, destacando a cultura local e proporcionando momentos de entretenimento para toda a família.