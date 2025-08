Família de prefeito morre em grave acidente na BR-364; duas crianças estão entre as vítimas

Quatro pessoas da mesma família morreram em um trágico acidente na BR-364, entre os municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, no último fim de semana. As vítimas são parentes do prefeito de Candeias do Jamari (RO), Lindomar Garçon. O veículo em que estavam colidiu com uma carreta em um trecho conhecido como “curva da morte”.

As vítimas foram identificadas como:

Maria Vitória, de 8 anos

Antônio, de apenas 6 meses

Maria dos Anjos, de 62 anos

Ezi Pereira, de 69 anos

A única sobrevivente é a mãe das duas crianças, que foi socorrida em estado grave. Ainda não há atualização oficial sobre o estado de saúde dela.

Nas redes sociais, o prefeito Lindomar Garçon e sua filha, Cintia Garçon (que é filha do prefeito, e não primeira-dama, como inicialmente divulgado), publicaram uma nota de pesar comunicando as mortes.

“Eles deixarão saudades eternas e viverão para sempre em nossas lembranças”, diz o comunicado oficial da família.

Após o acidente, outros dois veículos se envolveram em uma segunda colisão, provocada pela tentativa de desvio da pista obstruída. Nesse segundo incidente, não houve mortes, mas feridos foram levados ao hospital em estado grave.

Em respeito às vítimas, a Prefeitura de Candeias do Jamari decretou luto oficial de três dias. O decreto também contempla outras ocorrências fatais registradas no fim de semana envolvendo moradores do município, incluindo um caso de afogamento.

Com informações do G1