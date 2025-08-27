“farinha-da-felicidade”-promete-emagrecimento,-mas-nutris-fazem-alerta

Uma mistura conhecida como “farinha da felicidade” tem ganhado popularidade nas redes sociais por prometer emagrecimento rápido e fácil. A combinação reúne ingredientes como farinha de maçã, beterraba, banana-verde, maca peruana, ora-pro-nóbis, gérmen de trigo e psyllium — todos com reconhecidas propriedades nutricionais.

Leia também

Apesar dos benefícios, especialistas orientam: não há formula mágica para perder peso, e o consumo dessa mistura exige orientação profissional.

“O apelo ao emagrecimento imediato pode levar à falsa ideia de que basta incluir a farinha no dia a dia para alcançar resultados. Isso não substitui uma alimentação equilibrada e supervisionada”, explica Allonso Marx, coordenador de Nutrição do Hospital Anchieta.

De acordo com o nutricionista, cada componente da mistura tem seu valor nutricional: o psyllium, por exemplo, auxilia no trânsito intestinal; a farinha de beterraba pode contribuir para a saúde cardiovascular e na regulação da pressão arterial; e o gérmen de trigo fornece vitaminas do complexo B e antioxidantes.

Mistura varia bastante e costuma reunir diferentes farinhas e ingredientes nutritivos

Ainda assim, Marx reforça que não existe recomendação oficial de uso diário da mistura. Segundo ele, estudos apontam que entre 10 e 20 gramas por dia (cerca de 1 a 2 colheres de sopa) seriam quantidades seguras para adultos consumirem fibras e farinhas funcionais, sempre com hidratação adequada.

A nutricionista Cibele Santos destaca que, embora rica em fibras, zinco, carboidratos, vitaminas do complexo B e antioxidantes, a “farinha da felicidade” deve ser vista como uma aliada, não uma solução isolada. “Ela pode ajudar na saúde intestinal, no controle glicêmico e até no humor, porém, sozinha não emagrece. O alto teor de fibras exige uma ingestão regular de água para evitar constipação”, alerta.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para emagrecer

Getty Images 2 de 8

Praticar atividade física é essencial

Pixabay 3 de 8

Lembre-se: o efeito sanfona desencadeia doenças cardiovasculares e alterações hormonais

Tim Platt/Getty Images 4 de 8

Por isso, procure sempre manter a boa forma

Alto Astral/Reprodução 5 de 8

Se quiser emagrecer, aumente também a ingestão de líquidos, como água, sucos e chás

Getty Images 6 de 8

Evite erros comuns que retardam o emagrecimento

Getty Images 7 de 8

Como ter noites de sono ruins e treinar demais, o que desgasta o corpo

Pixabay 8 de 8

Veja sinais de que sua dificuldade de emagrecer pode ser hormonal. Perda de peso hormonal

Getty Images

Riscos e contraindicações

Segundo os especialistas, entre os riscos associados ao uso sem acompanhamento estão reações alérgicas, desconforto intestinal, interferência na absorção de medicamentos e até cálculos renais, especialmente devido à presença de ingredientes como chia e gérmen de trigo.

A mistura também não é recomendada para pessoas com doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais, problemas renais, gestantes, lactantes ou indivíduos em uso contínuo de medicamentos.

Em excesso, além de perder o efeito desejado, pode ser calórica e até favorecer o ganho de peso.

“É uma mistura funcional com potencial, no entanto, precisa ser usada com moderação e dentro de um plano alimentar estratégico”, conclui Cibele.

O consumo por crianças requer cautela

O consumo por crianças requer cuidado. “Pode ser introduzido a partir de 1 ano de idade, só que com avaliação de um nutricionista e do pediatra. Para menores de um ano, o uso é contraindicado”, salienta Allonso.

A recomendação dos profissionais é clara: procure sempre orientação antes de aderir a modismos nutricionais. A “farinha da felicidade” pode até ajudar, mas longe de ser uma solução milagrosa.