Bocalom e Kelen participam do Encontro de Casais com Cristo e reforçam união familiar

Evento destaca a importância da vida espiritual e do fortalecimento dos vínculos matrimoniais

O prefeito de Rio Branco, Bocalom, e sua esposa, Kelen Bocalom, participaram do Encontro de Casais com Cristo (ECC), reforçando a importância de cuidar da vida espiritual e dedicar tempo a Deus. Em suas redes sociais, o prefeito afirmou:

“Cuidar da nossa vida espiritual e do nosso tempo com Deus é ESSENCIAL. Tenho certeza de que será um verdadeiro divisor de águas em nossas vidas, pois tudo começa e caminha com Deus à frente.”

O prefeito Bocalom e a esposa, Kelen Bocalom, participam do Encontro de Casais com Cristo, reforçando a importância da fé e da união familiar/Foto: Reprodução

Nos comentários, amigos e seguidores elogiaram a iniciativa, desejando bênçãos e reforçando o impacto positivo do encontro na vida conjugal.

Entre as mensagens, destacaram-se: “Que Deus continue sendo o centro dessa união” e “O ECC é uma experiência valiosa e única, os casais saem transformados e fortalecidos”.

Veja o vídeo:

ContilNet Notícias

