Feijó realiza Festival do Açaí e Festival de Praia em programação conjunta: ‘Festa o dia todo’

O 26º Festival do Açaí de Feijó não é apenas uma celebração da fruta símbolo do município. Este ano, o evento também incorpora o Festival de Praia, oferecendo uma programação diversificada desde as primeiras horas do dia, com atividades esportivas e de lazer para toda a família.

Na quinta-feira (14), tiveram início competições de esportes de praia, reunindo modalidades como futebol de areia, vôlei de praia e outras competições que movimentam atletas e espectadores.

Segundo o prefeito Railson Ferreira, a proposta é ampliar a experiência dos visitantes. “Nós teremos durante sexta-feira, sábado e domingo atividades na praia com cantores, banda, som ao vivo, temos banheiros químicos, temos muita coisa a oferecer para quem vai estar lá também”, afirmou.

A prefeitura prepara grande estrutura para a realização não só do Festival do Açai, mas também para garantir conforto para a população desfrutar da programação de praia.