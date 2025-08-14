14/08/2025
FEM abre inscrições para Festival Estadual da Canção com prêmios de até R$ 10 mil no Acre

Premiação das seletivas vai de R$ 1.000 a R$ 5.000 para os quatro primeiros colocados

A Fundação Elias Mansour (FEM) anunciou a abertura das inscrições para o Festival Estadual da Canção 2025, voltado a talentos de todo o Acre. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de agosto, por meio do site oficial: www.femcultura.ac.gov.br.

O festival conta com três categorias: Ensino Médio, Universitário e Gospel, sendo esta última aberta a todas as religiões. Os participantes terão a chance de se apresentar em uma das três seletivas regionais: em Rio Branco, que abrangerá o baixo Acre e Purus; em Brasileia, para o Alto Acre; e em Cruzeiro do Sul, contemplando as regiões do Juruá e Tarauacá/Envira.

FEM lança Festival Estadual da Canção com seletivas com premiação na capital e no interior/Foto: Cedida

Cada seletiva distribuirá premiações em dinheiro para os quatro primeiros colocados, sendo: R$ 5.000 para o 1º lugar, R$ 3.000 para o 2º, R$ 2.000 para o 3º e R$ 1.000 para o 4º. Os classificados avançam para a grande final, que será realizada em Rio Branco, onde os cinco primeiros colocados receberão prêmios de até R$ 10.000, de acordo com a classificação: 1º lugar R$ 10.000; 2º R$ 8.000; 3º R$ 6.000; 4º R$ 4.000; e 5º R$ 2.000.

A iniciativa da Fundação Elias Mansour busca valorizar novos talentos musicais do estado e promover a cultura acreana, oferecendo aos participantes a oportunidade de mostrar seu trabalho em um evento estadual com ampla visibilidade.

Para mais informações sobre regulamento e inscrições, os interessados devem acessar o site da FEM.

