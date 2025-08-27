27/08/2025
Universo POP
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Festival da Farinha abre com concurso do melhor prato típico derivado da mandioca em Cruzeiro do Sul

A programação do festival segue até o próximo sábado (30)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A primeira noite do 8º Festival da Farinha, realizada nesta quarta-feira (27) no Complexo Esportivo de Cruzeiro do Sul, foi marcada pela realização do concurso gastronômico de pratos típicos derivados da mandioca, um dos momentos mais aguardados do evento.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Flávio Rosas, quatro jurados foram escalados para avaliar os pratos apresentados e escolher os três melhores. A premiação inclui R$ 2 mil para o primeiro lugar, R$ 1 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro colocado.

Concurso gastronômico e atrações culturais abrem 8º Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul/Foto: ContilNet

“Estamos na área da agricultura, onde acontece a disputa pelo melhor prato derivado da farinha de mandioca. É um concurso que valoriza a tradição e também a criatividade dos nossos participantes. Além disso, temos uma programação extensa com shows e atrações culturais para toda a população de Cruzeiro do Sul e cidades vizinhas”, destacou Rosas.

Pratos à base de mandioca são avaliados por jurados durante o concurso gastronômico do evento/Foto: ContilNet

Entre as competidoras está Gracietti, que apresentou um pudim de macaxeira. Ela contou estar animada com a oportunidade de participar e reforçou o convite para que o público prestigie o festival. “Preparei o prato com muito carinho, estou com grande expectativa. Desejo boa sorte a todos os competidores e convido quem não veio hoje a participar das próximas noites”, disse.

Gracietti preparou pudim de macaxeira com dedicação para o concurso de pratos típicos do festival/Foto: ContilNet

A programação do festival segue até o próximo sábado (30), com destaque para os shows nacionais de Marília Tavares e Evonley Fernandes, além de apresentações locais e regionais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.