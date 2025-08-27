Festival da Farinha abre com concurso do melhor prato típico derivado da mandioca em Cruzeiro do Sul

A primeira noite do 8º Festival da Farinha, realizada nesta quarta-feira (27) no Complexo Esportivo de Cruzeiro do Sul, foi marcada pela realização do concurso gastronômico de pratos típicos derivados da mandioca, um dos momentos mais aguardados do evento.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Flávio Rosas, quatro jurados foram escalados para avaliar os pratos apresentados e escolher os três melhores. A premiação inclui R$ 2 mil para o primeiro lugar, R$ 1 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro colocado.

“Estamos na área da agricultura, onde acontece a disputa pelo melhor prato derivado da farinha de mandioca. É um concurso que valoriza a tradição e também a criatividade dos nossos participantes. Além disso, temos uma programação extensa com shows e atrações culturais para toda a população de Cruzeiro do Sul e cidades vizinhas”, destacou Rosas.

Entre as competidoras está Gracietti, que apresentou um pudim de macaxeira. Ela contou estar animada com a oportunidade de participar e reforçou o convite para que o público prestigie o festival. “Preparei o prato com muito carinho, estou com grande expectativa. Desejo boa sorte a todos os competidores e convido quem não veio hoje a participar das próximas noites”, disse.

A programação do festival segue até o próximo sábado (30), com destaque para os shows nacionais de Marília Tavares e Evonley Fernandes, além de apresentações locais e regionais.