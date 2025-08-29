Festival da Farinha abre espaço para gamers com competições de e-sports no Farinova

A oitava edição do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul trouxe uma novidade que está chamando atenção dos jovens: o espaço Farinova, dedicado à tecnologia e inovação, incluiu este ano competições de e-sports. O evento, organizado pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, acontece no Complexo Esportivo, próximo ao palco principal, e reúne atletas digitais em diversas modalidades.

Segundo Victor Emanuel, integrante da organização, a proposta é ampliar o festival para além da tradição gastronômica. “Decidimos inovar trazendo uma modalidade nova, o Clash of Royale, além de jogos que já são muito populares, como Free Fire, Brawl Stars e Fifa”, explicou.

Nesta sexta-feira, o destaque foi para as disputas de Brawl Stars, com semifinal e final realizadas no Farinova. Já neste sábado, acontece a semifinal e a grande final do Free Fire, além da entrega oficial das premiações das quatro modalidades. No total, mais de R$ 2,5 mil serão distribuídos entre os vencedores, com troféus, medalhas e prêmios especiais para os primeiros colocados.

O espaço também preparou interatividade para o público que vai apenas acompanhar as competições. Uma “caça ao QR Code” espalhada pelo local vai garantir brindes para quem participar. Entre os prêmios estão fones de ouvido, eletrodomésticos, cadeiras de praia e até o sorteio de um notebook.

Victor Emanuel reforça o convite para a comunidade. “Mesmo quem não joga pode se divertir. Basta vir, participar da caça ao QR Code e ainda concorrer a prêmios. Amanhã teremos a final do Free Fire e vai ser um grande momento. Todo mundo está convidado”, disse.

