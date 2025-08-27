Festival da Farinha começa em Cruzeiro do Sul com shows, dança e concurso gastronômico

Cruzeiro do Sul dá início nesta quarta-feira, 27, ao tradicional Festival da Farinha, um dos maiores eventos culturais e gastronômicos do Acre. A abertura oficial acontece às 19h, no Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, logo após a inauguração da rotatória em frente ao espaço. A programação segue até as 3h da manhã, com atrações musicais, dança e o concurso de pratos derivados da mandioca.

Nesta primeira noite, o destaque será a música gospel, apresentada por igrejas locais, além de shows de artistas regionais e grupos de dança. No palco alternativo, o público poderá acompanhar apresentações musicais e participar do concurso que vai eleger o melhor prato feito a partir da mandioca, símbolo da festa.

A organização estima que o evento receba 25 mil pessoas nas noites de shows nacionais, quando sobem ao palco a cantora Marília Tavares (quinta-feira, 28) e Evoney Fernandes (sábado, 30), responsável pelo encerramento da festa.

Confira a programação desta quarta-feira (27):

Palco Principal

•19h00 – 20h00: Cerimonial de abertura do Festival

•20h00 – 23h00: Música Gospel (Igrejas Locais)

•23h00 – 23h15: DJ Alemão

•23h15 – 23h30: Grupo de Dança Mistura de Ritmos

•23h30 – 00h15: Everton e Violão

•00h15 – 00h30: Grupo de Dança Tucumã

•00h30 – 01h30: Romário e Banda