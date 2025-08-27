Festival da Farinha terá segurança reforçada com câmeras 40 policiais e 70 seguranças privados

A segurança durante as quatro noites do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul está garantida com a presença de 40 policiais militares, 70 seguranças privados, apoio do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- Samu e monitoramento por câmeras. Mais de 150 profissionais estarão envolvidos diretamente no trabalho de proteção ao público. O prefeito Zequinha Lima vistoriou na manhã desta quarta-feira, 27, a estrutura montada no Complexo Esportivo acompanhado do comandante da Polícia Militar ,Major Abraão,de representantes das empresas de segurança contratadas, dos Bombeiros e das equipes da Prefeitura.

O comandante afirma que a PM tem planejamento operacional para garantir a tranquilidade da população durante o evento. “A Polícia Militar realiza um planejamento para garantir a segurança da população do Cruzeiro do Sul, do Vale do Juruá e do Acre como um todo. Estaremos presentes com 40 policiais militares, também vamos atuar no policiamento de trânsito no entorno do evento e também no policiamento interno, com um trabalho preventivo para proteger todos os participantes”, explicou. O comandante destacou ainda que, mesmo com o reforço no festival, o restante do efetivo da PM seguirá em atuação em outros pontos da cidade, garantindo a segurança em todas as áreas.

Além do efetivo da polícia, a Prefeitura contratou 70 agentes de segurança privada por noite, que estarão distribuídos no espaço de shows, praça de alimentação e estacionamentos. Outro reforço importante será o monitoramento eletrônico. “As câmeras instaladas no Complexo Esportivo estarão integradas ao Centro de Comando e Controle, permitindo identificar qualquer atitude suspeita e garantindo ainda mais tranquilidade”, acrescentou o comandante.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou que a mudança do festival para o Complexo Esportivo contribui para ampliar a segurança e melhorar a circulação do público. “Estamos no quinto ano da nossa gestão e pelo quinto ano consecutivo realizamos o Festival da Farinha, agora em sua oitava edição. O evento acontece em um espaço amplo e seguro, que facilita tanto a circulação do público quanto o trabalho das forças de segurança. Teremos o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, segurança privada e câmeras de monitoramento. É um esforço conjunto para que a população prestigie com tranquilidade”, afirmou Zequinha.

O gestor destacou ainda o caráter cultural e econômico do festival. “Teremos 170 microempreendedores expondo seus produtos e 60 agricultores trabalhando nas casas de farinha, produzindo beiju, beléu e tapioca. Além disso, o público poderá prestigiar grandes atrações, com destaque para a noite gospel nesta quarta-feira e dois shows nacionais na quinta e no sábado. É um espaço preparado para receber as famílias com segurança, conforto e muita cultura”, concluiu.