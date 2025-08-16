Festival de Praia em Feijó atrai multidão e impulsa economia local; VEJA FOTOS EXCLUSIVAS

A tradicional praia de Feijó, com cerca de dois quilômetros de extensão às margens do Rio Envira, transformou-se num verdadeiro polo de lazer e empreendedorismo neste sábado, durante o aguardado Festival de Praia, parte integrante da programação da 26ª edição do Festival do Açaí. A área ficou lotada de moradores e visitantes, que se espalharam entre barracas, restaurantes e espaços comerciais, gerando movimento e renda para microempreendedores locais.

Segundo relatos das edições anteriores, o Festival de Praia é uma oportunidade valorizada por vendedores de Feijó e de outras regiões. O comerciante Marcelo Quenzo, em sua estreia com uma barraca de alimentação, destacou: “A população está vindo e as vendas estão boas. Temos apenas que agradecer pela oportunidade.” Já Sulamir Chagas, que vem de Cruzeiro do Sul pela segunda vez, afirmou: “Ano passado nós viemos e as vendas foram muito boas e esperamos que esse ano seja melhor ainda.”

A beleza natural da praia de Feijó também continua sendo uma atração irresistível. Com águas claras e doce típicas do Rio Envira, o local conquistou elogios de visitantes como Raniele Oliveira, de Rio Branco: “Eu sempre venho para o Festival… As praias são lindas, estou amando.” ￼

A edição de 2025 está organizada sob regulamentação formal da Prefeitura de Feijó. Uma portaria municipal (nº 219/2025) estabelece as normas para o funcionamento dos eventos, tanto o Festival do Açaí quanto o Festival de Praia. No caso do Festival de Praia, a estrutura permite até 10 barracas, que devem ser montadas pelos próprios interessados, sem terceirização. É proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro, e é obrigatória a presença de extintores de incêndio e iluminação de emergência nas barracas.

Além disso, foi definida uma área para vendedores ambulantes, no Contorno Beira Rio, com taxa de R$ 350 por 3 m² para os quatro dias de evento. Os comerciantes autorizados precisam apresentar documentação fiscal em dia e manter o espaço limpo.

A Prefeitura de Feijó, apoiada pelo governo estadual, preparou a área com apoio logístico: máquinas de limpeza, instalação de palco e decorações estão a cargo da organização. A presença de guarda-vidas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros reforça a segurança, garantindo tranquilidade aos participantes. Um chamado à consciência também foi feito: os frequentadores são incentivados a levar seus próprios sacos de lixo e colaborar com a limpeza do local “seu lixo não é da prefeitura, tome responsabilidade”.

VEJA FOTOS: