Bombas com irregularidades foram lacradas imediatamente e os postos autuados seguindo as normas rigorosas do Inmetro

Garantir que o consumidor receba exatamente o volume de combustível pelo qual pagou tem sido a prioridade das fiscalizações no Acre. Nesta semana, o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), autarquia estadual vinculada ao Inmetro, divulgou o relatório de atividades do primeiro trimestre de 2026, revelando que a vigilância sobre as bombas de abastecimento segue intensa em todo o estado.

Durante as inspeções, os técnicos verificaram um total de 635 bicos de abastecimento as peças das mangueiras que levam o combustível ao tanque. Desse montante, 14 apresentaram falhas técnicas, resultando em uma taxa de irregularidade de aproximadamente 2,2%. As ações concentraram-se inicialmente em 47 postos da região do Baixo Acre, mas também alcançaram outras regionais de forma estratégica.

Tolerância zero com irregularidades

O coordenador técnico do Ipem, Alexandre Martins, explica que a punição para quem descumpre as normas é imediata. “Quando identificamos um bico com irregularidade, ele é interditado na hora, e o estabelecimento é autuado. O posto fica obrigado a realizar os ajustes necessários antes de retomar as operações”, destaca.

O trabalho é realizado de forma integrada com o Procon por meio do programa Rota da Qualidade, que une a perícia técnica da metrologia com a defesa direta dos direitos do cidadão.

Compromisso com a transparência

A presidente do Ipem, Hérica Granzotto, reforça que a precisão nas bombas é fundamental para a confiança nas relações de consumo. Segundo ela, as fiscalizações atendem a uma determinação da governadora Mailza Assis para fortalecer a presença do órgão em todos os municípios.

“Seguimos firmes nesse compromisso de assegurar transparência e segurança. O foco da gestão é ampliar essas ações para garantir que a população não seja lesada no momento de abastecer”, afirma Granzotto.

Como denunciar

O consumidor que suspeitar de irregularidades na quantidade ou qualidade do combustível pode acionar a Ouvidoria do Inmetro pelo telefone 0800 285 1818. Para atendimentos presenciais no Acre, a sede do Ipem localiza-se na Rua Major Gesner, nº 177, no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco.