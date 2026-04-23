23/04/2026
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Balanço das fiscalizações em postos de combustíveis no Acre em 2026

Bombas com irregularidades foram lacradas imediatamente e os postos autuados seguindo as normas rigorosas do Inmetro

Por Fhagner Soares, ContilNet 23/04/2026 às 12:30 Atualizado: há 50 minutos
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Balanço das fiscalizações em postos de combustíveis no Acre em 2026
Bico de combustível é interditado após apresentar erro de medição acima do permitido pelas normas do Inmetro/ Foto: Rosi Sabóia/Ipem

Garantir que o consumidor receba exatamente o volume de combustível pelo qual pagou tem sido a prioridade das fiscalizações no Acre. Nesta semana, o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), autarquia estadual vinculada ao Inmetro, divulgou o relatório de atividades do primeiro trimestre de 2026, revelando que a vigilância sobre as bombas de abastecimento segue intensa em todo o estado.

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Durante as inspeções, os técnicos verificaram um total de 635 bicos de abastecimento as peças das mangueiras que levam o combustível ao tanque. Desse montante, 14 apresentaram falhas técnicas, resultando em uma taxa de irregularidade de aproximadamente 2,2%. As ações concentraram-se inicialmente em 47 postos da região do Baixo Acre, mas também alcançaram outras regionais de forma estratégica.

Balanço das fiscalizações em postos de combustíveis no Acre em 2026

Fiscalização busca garantir que o motorista acreano tenha segurança na hora de pagar pelo combustível/ Foto: Rosi Sabóia/Ipem

Tolerância zero com irregularidades

O coordenador técnico do Ipem, Alexandre Martins, explica que a punição para quem descumpre as normas é imediata. “Quando identificamos um bico com irregularidade, ele é interditado na hora, e o estabelecimento é autuado. O posto fica obrigado a realizar os ajustes necessários antes de retomar as operações”, destaca.

O trabalho é realizado de forma integrada com o Procon por meio do programa Rota da Qualidade, que une a perícia técnica da metrologia com a defesa direta dos direitos do cidadão.

Compromisso com a transparência

A presidente do Ipem, Hérica Granzotto, reforça que a precisão nas bombas é fundamental para a confiança nas relações de consumo. Segundo ela, as fiscalizações atendem a uma determinação da governadora Mailza Assis para fortalecer a presença do órgão em todos os municípios.

Balanço das fiscalizações em postos de combustíveis no Acre em 2026

Equipes do Ipem e Procon atuam conjuntamente no programa Rota da Qualidade em postos do Baixo Acre/ Foto: Rosi Sabóia/Ipem

“Seguimos firmes nesse compromisso de assegurar transparência e segurança. O foco da gestão é ampliar essas ações para garantir que a população não seja lesada no momento de abastecer”, afirma Granzotto.

Como denunciar

O consumidor que suspeitar de irregularidades na quantidade ou qualidade do combustível pode acionar a Ouvidoria do Inmetro pelo telefone 0800 285 1818. Para atendimentos presenciais no Acre, a sede do Ipem localiza-se na Rua Major Gesner, nº 177, no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco.

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