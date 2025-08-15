Festival do Açaí em Feijó recebe competição esportiva com mais de 300 estudantes atletas

14/08/2025
Festival do Açaí de Feijó combina esporte, cultura e turismo local

O Festival do Açaí, em Feijó, ganhou um reforço especial neste ano com a realização de competições esportivas que reúnem estudantes de várias regiões do Acre. A programação inclui modalidades como vôlei de praia, futebol e handebol, movimentando não apenas o cenário esportivo, mas também a economia e a cultura local.

Segundo o presidente da Federação Acreana de Desporto Escolar, João Renato Jaco, o evento é fruto de uma parceria entre a entidade e a Prefeitura de Feijó, com apoio de municípios vizinhos. “Estamos trazendo o vôlei de praia, que acontece nesta quinta e sexta-feira, o handebol na sexta e no sábado, além do futebol de praia, que é novidade e já fez sucesso em Cruzeiro do Sul. A ideia é repetir a competição nos próximos meses”, afirmou.

Estudantes de várias regiões do Acre disputam partidas de vôlei e futebol de praia na programação do festival/Foto: ContilNet

Ao todo, participam 326 estudantes atletas, sendo mais de 100 de Feijó e cerca de 200 vindos de outros cinco municípios acreanos. As disputas acontecem na praia da cidade, que foi especialmente preparada para receber turistas e banhistas, com áreas adaptadas para as quadras de vôlei e futebol.

Para Jaco, o evento cumpre um papel importante de integração. “É uma forma de unir esporte, educação e cultura, fortalecendo o protagonismo jovem e valorizando a atividade cultural do município”, destacou.

