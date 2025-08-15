14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Dilsinho, um dos maiores fenômenos do pagode, chega a Feijó e é abraçado por fãs; VEJA O MOMENTO
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão

Festival do Açaí em Feijó recebe reforço de 40 policiais para garantir segurança

Festival do Açaí recebe reforço policial para garantir segurança de moradores e turistas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Durante o Festival do Açaí, em Feijó, a segurança pública ganhou reforço especial para atender o grande público que participa das atividades na cidade e na praia do município.

De acordo com o capitão Raílson Melo, comandante do batalhão que abrange Tarauacá, Feijó e Jordão, o policiamento foi ampliado com o apoio de efetivos de Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Policiais do efetivo local e de outros municípios garantem a segurança na cidade de Feijó/Foto: ContilNet

Ao todo, 40 policiais a mais foram deslocados para atuar no evento, somando-se ao efetivo local.

“Todo o direcionamento do policiamento é baseado nas estatísticas dos anos anteriores. A Polícia Militar faz o planejamento para garantir a segurança de todos que vieram se divertir nesse festival maravilhoso”, afirmou o capitão Railson.

Operação integrada mantém policiamento 24 horas durante o festival/Foto: ContilNet

O capitão Janilson Carlos Menezes de Oliveira, conhecido como capitão Menezes, também destacou a importância do trabalho conjunto entre batalhões.

“Nossa unidade é uma companhia destacada de Tarauacá, por isso a integração com outros municípios é fundamental para que o policiamento seja efetivo durante as festividades.”

Capitães Raílson Melo e Janilson Menezes destacam a importância da atuação conjunta entre batalhões/Foto: ContilNet

A Polícia Militar reforçou que a atuação é 24 horas por dia durante todo o festival, com foco em manter a ordem, prevenir ocorrências e garantir que moradores e turistas possam aproveitar o evento com tranquilidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.