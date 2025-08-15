Festival do Açaí em Feijó recebe reforço de 40 policiais para garantir segurança

Durante o Festival do Açaí, em Feijó, a segurança pública ganhou reforço especial para atender o grande público que participa das atividades na cidade e na praia do município.

De acordo com o capitão Raílson Melo, comandante do batalhão que abrange Tarauacá, Feijó e Jordão, o policiamento foi ampliado com o apoio de efetivos de Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Ao todo, 40 policiais a mais foram deslocados para atuar no evento, somando-se ao efetivo local.

“Todo o direcionamento do policiamento é baseado nas estatísticas dos anos anteriores. A Polícia Militar faz o planejamento para garantir a segurança de todos que vieram se divertir nesse festival maravilhoso”, afirmou o capitão Railson.

O capitão Janilson Carlos Menezes de Oliveira, conhecido como capitão Menezes, também destacou a importância do trabalho conjunto entre batalhões.

“Nossa unidade é uma companhia destacada de Tarauacá, por isso a integração com outros municípios é fundamental para que o policiamento seja efetivo durante as festividades.”

A Polícia Militar reforçou que a atuação é 24 horas por dia durante todo o festival, com foco em manter a ordem, prevenir ocorrências e garantir que moradores e turistas possam aproveitar o evento com tranquilidade.