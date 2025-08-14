14/08/2025
Festival do Açaí em Feijó: veja o que pode levar e o que não levar aos shows no evento

Para garantir a segurança e a organização do evento, é importante que os visitantes estejam cientes do que é permitido e do que não é permitido

O Festival do Açaí, que acontece em Feijó a partir desta quinta-feira (14) e vai até domingo (17), promete agitar a região com uma programação repleta de atrações e atividades.

A primeira noite de festa terá o show do cantor Dilsinho/ Foto: Reprodução

Para garantir a segurança e a organização do evento, é importante que os visitantes estejam cientes do que é permitido e do que não é permitido levar para o festival.

Fica permitido:

– A entrada de suportes, caixas térmicas, coolers e similares, desde que estes estejam vazios.

Não será permitida:

– A entrada com bebidas em recipientes de vidro.

Os organizadores do festival pedem a colaboração de todos para que o evento transcorra de forma tranquila e agradável.

