22/08/2025
Filiação de Bittar ao PL acontece nesta sexta com participação de políticos de outros estados

Evento de filiação acontece no auditório da Uninorte, em Rio Branco

O senador Marcio Bittar vai se filiar ao Partido Liberal (PL) nesta sexta-feira (22), às 16h, no auditório da Uninorte, em Rio Branco. Antes da filiação, haverá uma coletiva de imprensa às 11h.

Candidato à reeleição em 2026, o parlamentar deixa o União Brasil (UB) e ingressa no partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Evento de filiação acontece no auditório da Uninorte, em Rio Branco/Foto: ContilNet

“Com grande honra e senso de responsabilidade, convido todos os amigos e apoiadores para minha filiação oficial ao Partido Liberal (PL). Um novo capítulo que reafirma nosso compromisso inabalável com a liberdade”, escreveu Bittar em seu perfil nas redes sociais.

Além de lideranças políticas locais, como o governador Gladson Cameli, também estão confirmadas as presenças de políticos de repercussão nacional: os senadores Marcos Rogério (PL-RO), Eduardo Gomes (PL-TO), Izalci Lucas (PL-DF), Rogério Marinho (PL-RN) e Wellington Fagundes (PL-MT); além dos deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Bia Kicis (PL-DF).

