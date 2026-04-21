O velório deve ocorrer na Igreja Assembleia de Deus, localizada no bairro Tancredo Neves

O corpo da pedagoga Asmin Nascimento da Silva Fraga, de 33 anos, que faleceu em Blumenau (SC) após complicações decorrentes de uma cirurgia no pâncreas, deve chegar a Rio Branco na próxima quinta-feira (23). As informações são do G1.

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De acordo com a publicação, familiares da acreana já retornaram à capital na madrugada desta terça-feira (21). O marido, as duas filhas e a mãe de Asmin desembarcaram para organizar os atos de despedida.

Segundo relatos repassados ao G1 por uma amiga da família, Helena Mendes, o velório deve ocorrer na Igreja Assembleia de Deus, localizada no bairro Tancredo Neves.

Asmin morreu no último dia 17. Após o falecimento, familiares iniciaram uma campanha on-line para arrecadar recursos e viabilizar o traslado do corpo até o Acre. A pedagoga vivia em Santa Catarina havia cerca de sete anos, para onde se mudou em busca de melhores oportunidades ao lado do esposo e das filhas.

Filha de Ana Maria Nascimento da Silva, presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Acre e integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Asmin teve a morte lamentada por autoridades, incluindo a Secretaria de Estado da Mulher.

Ainda conforme o G1, um amigo próximo da família, o vigilante Leandro Kennedy Freitas de Araújo, relatou que a pedagoga enfrentava problemas de saúde desde a adolescência, com histórico de dores abdominais.