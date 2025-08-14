14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson

Fluviometria do Rio Acre é restabelecida após suspensão temporária; veja detalhes

Medições diárias voltam a ser divulgadas após ajustes feitos pela Defesa Civil Municipal e apoio da ANA

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Após 72 horas sem divulgação, a medição diária do nível do Rio Acre em Rio Branco será restabelecida. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil reforçou esforços junto à Defesa Civil Estadual e à Agência Nacional de Águas (ANA) para garantir o retorno das informações, que estavam temporariamente suspensas.

Rio Acre em Rio Branco: medições diárias voltam a ser divulgadas após 72 horas sem atualização/Foto: Ascom

Segundo a Defesa Civil Municipal, os últimos ajustes foram realizados e, a partir da manhã de 15 de agosto, a medição mecânica e manual será novamente emitida. Técnicos da ANA estão sendo enviados para manutenção da PCD, garantindo a volta das informações eletrônicas via satélite.

Defesa Civil e ANA finalizam ajustes para restabelecer a medição diária do nível do Rio Acre/Foto: Ascom

O órgão agradeceu ainda à imprensa local pelo acompanhamento e cobertura das razões da interrupção durante o período sem dados.

Nota completa da Defesa Civil:

Em 14 de agosto de 2025

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco, em reafirmação do compromisso institucional com a sociedade e a imprensa acriana, que tão bem serve a população, não envidou esforços para buscar as soluções de restabelecimento da Fluviometria diária do Rio Acre.

Assim, com a participação efetiva da Defesa Civil Estadual, restabelece-se as cotas diárias. Agradece-se também a Agencia Nacional de Águas – ANA, que está providenciando o envio de técnicos para a manutenção da PCD em Rio Branco, para a volta das informações eletrônicas via satélite.

Realizados os últimos ajustes, já emitiremos na manhã de 15 de agosto a medição mecânica e manual.

Agradece-se toda a imprensa, que nestas 72 horas sem a medição, noticiou as razões do fato e deu toda a cobertura ao acontecido.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.