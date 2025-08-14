Fluviometria do Rio Acre é restabelecida após suspensão temporária; veja detalhes

Após 72 horas sem divulgação, a medição diária do nível do Rio Acre em Rio Branco será restabelecida. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil reforçou esforços junto à Defesa Civil Estadual e à Agência Nacional de Águas (ANA) para garantir o retorno das informações, que estavam temporariamente suspensas.
Segundo a Defesa Civil Municipal, os últimos ajustes foram realizados e, a partir da manhã de 15 de agosto, a medição mecânica e manual será novamente emitida. Técnicos da ANA estão sendo enviados para manutenção da PCD, garantindo a volta das informações eletrônicas via satélite.
O órgão agradeceu ainda à imprensa local pelo acompanhamento e cobertura das razões da interrupção durante o período sem dados.
Nota completa da Defesa Civil:
Em 14 de agosto de 2025
A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco, em reafirmação do compromisso institucional com a sociedade e a imprensa acriana, que tão bem serve a população, não envidou esforços para buscar as soluções de restabelecimento da Fluviometria diária do Rio Acre.
Assim, com a participação efetiva da Defesa Civil Estadual, restabelece-se as cotas diárias. Agradece-se também a Agencia Nacional de Águas – ANA, que está providenciando o envio de técnicos para a manutenção da PCD em Rio Branco, para a volta das informações eletrônicas via satélite.
Realizados os últimos ajustes, já emitiremos na manhã de 15 de agosto a medição mecânica e manual.
Agradece-se toda a imprensa, que nestas 72 horas sem a medição, noticiou as razões do fato e deu toda a cobertura ao acontecido.