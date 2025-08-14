Fluviometria do Rio Acre é restabelecida após suspensão temporária; veja detalhes

Após 72 horas sem divulgação, a medição diária do nível do Rio Acre em Rio Branco será restabelecida. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil reforçou esforços junto à Defesa Civil Estadual e à Agência Nacional de Águas (ANA) para garantir o retorno das informações, que estavam temporariamente suspensas.

Segundo a Defesa Civil Municipal, os últimos ajustes foram realizados e, a partir da manhã de 15 de agosto, a medição mecânica e manual será novamente emitida. Técnicos da ANA estão sendo enviados para manutenção da PCD, garantindo a volta das informações eletrônicas via satélite.

O órgão agradeceu ainda à imprensa local pelo acompanhamento e cobertura das razões da interrupção durante o período sem dados.

Nota completa da Defesa Civil: