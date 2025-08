Focos de queimadas aumentam mais de 670% no Acre entre junho e julho de 2025, aponta Inpe

O Acre registrou um salto preocupante nos focos de queimadas entre os meses de junho e julho de 2025. De acordo com dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o estado passou de 21 focos em junho para 163 em julho, um aumento de 676% em apenas um mês.

Embora o número represente uma redução em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 603 focos em julho de 2024, o crescimento dentro do próprio mês de julho evidencia o início de uma temporada crítica para incêndios, especialmente em áreas de vegetação seca.

Cruzeiro do Sul e Tarauacá lideram ranking de queimadas

Entre os municípios acreanos, Cruzeiro do Sul foi o que mais registrou focos de incêndio em julho deste ano, com 23 ocorrências, o que representa 14,1% do total estadual. Em seguida, aparece Tarauacá, com 22 focos (13,5%), e Acrelândia e Feijó, ambos com 15 focos (9,2%).

Confira os cinco municípios com mais focos em julho de 2025:

Cruzeiro do Sul – 23 focos (14,1%) Tarauacá – 22 focos (13,5%) Acrelândia – 15 focos (9,2%) Feijó – 15 focos (9,2%) Rio Branco – 14 focos (8,6%)

O aumento dos focos coincide com o início do período de estiagem no estado, caracterizado por baixa umidade, altas temperaturas e ausência de chuvas regulares. Esses fatores favorecem o surgimento e a propagação de incêndios tanto em áreas urbanas quanto rurais, comprometendo a qualidade do ar, a biodiversidade e a saúde da população.