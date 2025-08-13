“Formação fora de autoescola coloca segurança em risco”, alerta presidente de sindicato no Acre sobre CNH

O custo médio para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB no Acre, que permite conduzir carros e motos, é de R$2,6 mil, podendo ultrapassar R$3 mil dependendo do número de tentativas nas provas e da forma de pagamento.

O valor elevado está ligado à estrutura mínima exigida pelo governo para os Centros de Formação de Condutores (CFCs). De acordo com o presidente do Sindicato das Autoescolas no Acre, Queffren Licurgo, cada unidade deve contar com dois carros, duas motos, diretor-geral, diretor de ensino, secretaria, sala de aula com metragem mínima e pista de treinamento, despesas que refletem diretamente no preço final.

Além das aulas teóricas e práticas, os candidatos precisam arcar com exames médicos, psicológicos e taxas de prova, com custos adicionais em caso de reprovação. Dados do governo federal apontam que apenas 46% da população brasileira possui CNH.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, propôs recentemente mudanças no processo de habilitação, permitindo que candidatos sejam treinados por instrutores autônomos credenciados e veículos cedidos, mantendo como exigência final apenas a aprovação nas provas.

O sindicato critica a medida, afirmando que a formação fora da estrutura de CFCs pode comprometer a segurança no trânsito. Licurgo destacou que os veículos de autoescola possuem duplo comando, que permite ao instrutor evitar acidentes durante o treinamento.

Em Rio Branco, funcionam atualmente 19 CFCs. O sindicato reforça que a fiscalização das aulas é essencial para garantir uma formação segura e de qualidade.

Com informações do repórter João Cardoso para TV Gazeta