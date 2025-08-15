Furto de velas no Morro da Glória causa revolta às vésperas de procissão em Cruzeiro do Sul

A poucos dias do encerramento do 107º Novenário de Nossa Senhora da Glória, a comunidade católica de Cruzeiro do Sul foi surpreendida por um ato de vandalismo. Velas utilizadas na ornamentação do Morro da Glória desapareceram durante a noite, comprometendo parte da decoração especial preparada para a tradicional procissão que acontece nesta sexta-feira (15). O evento deve reunir cerca de 50 mil fiéis nas ruas da cidade.

Os objetos furtados faziam parte de um trabalho coletivo, pensado para simbolizar a devoção à padroeira. A ausência das velas foi notada por voluntários logo nas primeiras horas da manhã, gerando indignação entre os devotos e repercussão nas redes sociais.

Em um vídeo divulgado pela organização, um dos coordenadores lamentou o ocorrido. “Infelizmente roubaram as velas. Foi feito ontem à noite toda essa decoração, né? Acabaram com todo o trabalho do pessoal aqui, que organizaram. A cada dia a sociedade está mais difícil”, disse.

Veja o vídeo: