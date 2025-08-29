Gêmeas influencers emagrecem mais de 10 kg e chocam fãs com antes e depois

As irmãs gêmeas e influenciadoras Marina e Mirella surpreenderam os seguidores ao revelar que emagreceram mais de 10 kg cada uma. O processo envolveu reeducação alimentar, suplementação natural e uma rotina diária de atividades físicas.

“Nós já mantínhamos uma rotina de academia e pilates antes mesmo da perda de peso. Acredito que o grande diferencial foi focar totalmente na dieta e contar com suplementos naturais que nos ajudaram a controlar a ansiedade”, explicou Marina, que perdeu 17 kg.

Já Mirella, que eliminou 13 kg, contou que a maior dificuldade continua sendo manter o foco diante da vida social. “Equilibrar eventos com o dia a dia é desafiador. Desde o início, sabíamos que seria um processo lento, considerando a quantidade de quilos que queríamos perder”, afirmou.

No Instagram, as duas compartilharam um vídeo mostrando o antes e depois da transformação, que rapidamente repercutiu. “Muita diferença. Lindas como sempre”, comentou um fã. Outro incentivou: “Não desistam, meninas. Parabéns”.

📌 Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por Contilnet