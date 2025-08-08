Gladson diz que Lula é bom por reunir esquerda e direita: “Um pai e uma mãe para o Acre”

Durante discurso na sede da Cooperacre, em Rio Branco, nesta sexta-feira (8), o governador Gladson Cameli agradeceu ao presidente Lula pela visita ao Acre.

O chefe do Executivo estadual afirmou que Lula é bem-vindo ao estado e ressaltou que o evento conseguiu unir diferentes espectros políticos.

“Presidente, quero aqui quebrar os protocolos e dizer que o senhor é bom. É bom porque conseguiu unir esquerda e direita num evento. Isso é muito importante. Quero também agradecer por tudo o que o senhor tem feito e dizer que o senhor pode vir quantas vezes quiser ao Acre”, declarou.

Segundo Gladson, a visita representa respeito e preocupação com o estado. “Não quero aqui fazer discurso político, porque isso a gente faz só no ano que vem. Não é momento de pensar em ideologia. A vinda do senhor aqui representa respeito e preocupação com o Acre. O senhor tem feito muito pelo Acre e aqui eu tenho que reconhecer isso.”

O governador disse ainda que tudo o que falou a Lula quando o presidente foi eleito continua válido. “O senhor é um pai e uma mãe para o Acre. E o que disse lá atrás, quando lhe parabenizei por sua vitória, sendo um dos primeiros políticos a fazer isso, serve para hoje. Volte aqui mais vezes, meu bichinho, para anunciar melhorias para a gente”, finalizou.