19/08/2025
Gladson é ovacionado ao discursar durante convenção do União Progressistas em Brasília

"Nosso estado lutou para ser brasileiro, e estamos unidos para continuar ajudando o Brasil a crescer e se fortalecer para garantir um futuro melhor para nossa sociedade", disse Cameli.

O governador Gladson Cameli mostrou o prestígio que tem junto a Executiva Nacional do Progressistas ao ser anunciado para compor o dispositivo de honra e discursar para os presentes durante o evento ocorrido no Centro de Convenções, Ulysses Guimarães, na tarde desta terça-feira (19), em Brasília.

Gladson discursando durante o evento em Brasília/Foto: Reprodução

Gladson, que será o presidente do União Progressistas no Acre, foi fortemente abraçado pelas principais lideranças partidárias e destacou a união e o compromisso do Acre de fortalecer uma aliança que pretende trabalhar pelo desenvolvimento social e econômico, sobretudo pela democracia no Brasil.

“Nosso estado lutou para ser brasileiro, e estamos unidos para continuar ajudando o Brasil a crescer e se fortalecer para garantir um futuro melhor para nossa sociedade”, disse Cameli.

VEJA O VÍDEO:

