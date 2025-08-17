Gladson inaugura Terminal Rodoviário de Feijó e anuncia novos investimentos para o município

O município de Feijó recebeu, neste sábado, (16), a visita do governador do Acre, Gladson Cameli, acompanhado da namorada, do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, do secretário de Obras Ítalo, além de parlamentares como a deputada federal Socorro Neri e o deputado estadual Luiz Gonzaga.

A comitiva foi recepcionada pelo prefeito Railson Ferreira, em um ato marcado pela entrega da obra de revitalização do Terminal Rodoviário de Feijó e pelo anúncio de novos investimentos para a cidade.

Durante a solenidade, Cameli destacou a importância da parceria entre o governo estadual, a prefeitura e a bancada federal. Segundo ele, a entrega da rodoviária garante mais conforto aos passageiros que utilizam a frota de ônibus intermunicipal e simboliza o compromisso do Estado com o desenvolvimento regional.

“É uma prioridade para nós investir em infraestrutura. Assim como estamos lutando pela reconstrução da BR-364, também buscamos melhorias dentro dos municípios. Aqui reafirmo meu compromisso com o prefeito Railson e com toda a população de Feijó. Essa união é fundamental para gerar emprego, renda e melhorar a vida das pessoas”, afirmou o governador.

Cameli também reforçou que este é o “ano do executar”, em referência ao calendário de obras planejadas para 2025. Entre as novidades anunciadas, está a liberação de recursos para asfaltamento de ruas e recuperação de estradas vicinais. “O que o povo mais gosta é de ver o asfalto chegando, porque isso representa melhoria na mobilidade e qualidade de vida. Temos que aproveitar cada minuto da gestão”, acrescentou.

O governador ainda falou sobre a reconstrução da BR-364, ressaltando que os recursos para a obra estão assegurados pelo Governo Federal. Cameli relatou que esteve recentemente em Brasília, em reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e com a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, reforçando o convite para que o presidente Lula retorne ao Acre. “A presença do presidente no estado é sinônimo de investimentos e geração de emprego. A BR-364 tem sua reconstrução garantida, e os projetos já estão em fase de execução”, garantiu.

O prefeito Railson Ferreira comemorou a entrega da nova rodoviária e a assinatura de convênios que irão beneficiar o município. Entre eles, está a liberação de quase R$ 2 milhões para a reforma de escolas da zona urbana e rural. “Quando o presidente vem ao Acre, deixa recursos. Quando o governador vem a Feijó, também deixa investimentos. É um momento memorável para nossa cidade, que passa a contar com obras essenciais para a população”, disse.

A agenda do governador em Feijó também inclui a participação no Festival do Açaí, considerado um dos maiores eventos culturais e turísticos do estado. O festejo movimenta a economia local, atrai visitantes de diversas regiões e integra o calendário oficial de festividades do Acre.

Com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, a inauguração marcou não apenas a entrega de uma obra aguardada pela população, mas também a promessa de novos investimentos para Feijó em 2025.