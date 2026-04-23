Motociclista perde controle, bate em canteiro central e morre na capital

Após o choque contra o canteiro central, a motocicleta percorreu cerca de 30 metros sozinha antes de parar sobre a calçada

O motociclista Railley Pablo de Lima e Silva, de 22 anos, morreu após perder o controle da moto e colidir contra o canteiro central no início da tarde desta quinta-feira (23), na Via Chico Mendes, no bairro Comara, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, o jovem trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Yamaha Fazer, de cor preta e placa OXP-6A46, quando teria levantado o capacete, possivelmente para cuspir. Nesse momento, acabou perdendo o controle da direção e colidiu contra o canteiro central da via.

Com o impacto, o capacete se soltou e a vítima bateu a cabeça violentamente contra o asfalto, sofrendo traumatismo cranioencefálico de natureza gravíssima. Após a colisão, a motocicleta ainda percorreu cerca de 30 metros sozinha antes de cair sobre a calçada.

Motoristas e militares do Corpo de Bombeiros que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas, apesar dos esforços da equipe médica, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia técnica, e o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado. Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

A motocicleta foi retirada do local com o auxílio de um guincho.