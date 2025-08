Governador envia flores e enxoval para jovem que deu à luz ao filho na saída da Expoacre: ‘Recebam meu abraço emocionado’

Diovanna Dias Costas, de 28 anos, foi surpreendida na tarde desta sexta-feira, 1º,com um gesto delicado e cheio de significado: flores e um enxoval enviados pelo governador Gladson Camelí. O presente chegou como um afago após uma noite inesquecível e inesperada. Na quinta-feira, 31, enquanto levava seus dois filhos, de 9 e 2 anos, para realizar um sonho simples e encantador, que era assistir ao rodeio da maior feira agropecuária do estado, Diovanna entrou em trabalho de parto.

Em meio à alegria dos pequenos e à movimentação da festa, nasceu seu terceiro filho, trazendo ao mundo mais uma história marcada pela força, pela ternura e pela esperança. Ajudada inicialmente por populares e depois sendo atendida pelas equipes de Saúde do parque, ela se emociona ao lembrar de tudo.

O gesto do governador não apenas reconheceu esse momento único, mas também simbolizou o respeito e a valorização das mães que, como Diovanna, enfrentam a vida com coragem e amor, mesmo nos cenários mais improváveis. Além disso, em um dia com programação totalmente dedicada às crianças, um marco da sua gestão.

“Sua coragem e a chegada do seu bebê tocaram profundamente o coração de todos nós. Em meio à Expoacre, num dia especial dedicado às crianças, vocês protagonizaram o milagre mais puro da vida. Que essa criança que nasceu cercada de amor e bravura cresça forte como a mãe que a trouxe ao mundo. O Acre inteiro se une em oração pela saúde de vocês. Recebam meu abraço emocionado e meu respeito sincero”, escreveu no bilhete endereçado à mãe com as flores.

O bebê que chegou com o som do rodeio

Ela conta que o bebê, ainda sem nome definido, estava previsto para chegar no dia 13 de julho. Naquela noite, sem qualquer sinal de contrações ou sintomas que a fizessem suspeitar, Diovanna decidiu sair com o marido e os dois filhos para viver uma simples noite de lazer. Era para ser apenas mais um passeio em família, mas o destino tinha outros planos, e o mais inesperado deles estava prestes a acontecer.

“Meus filhos nunca participaram do rodeio porque nunca tínhamos tido condições e este ano a gente conseguiu. Assistimos à abertura, apresentações dos peões, queima de fogos e aí quando fui no banheiro com um filho mais novo, senti uma pressão e já vi que o bebê estava nascendo. Nem eu esperava, não senti nada que avisasse que ele nasceria aquele dia”, relembra.

As pessoas que passavam ajudaram Diovanna no primeiro momento até que as equipes de saúde chegassem, em especial um casal que ajudou no trabalho. Bastante emocionada, ela agradeceu ao governador Gladson Camelí pela sensibilidade.

“Deus vai abençoar muito a vida dele. Estou tão emocionada que fico sem palavras, mas sei que isso é Deus fazendo maravilhas na vida da gente e essa ajuda chega em um momento que estamos precisando muito”, agradeceu entre lágrimas.

Agora, com o filho nos braços e o coração mais calmo, Diovanna começa a compreender a dimensão do que viveu. Sua história, marcada por surpresa e coragem, tocou centenas de pessoas que acompanharam cada passo, da arena ao hospital.z

O susto virou memória. E a memória virou história. Enquanto aguarda a alta médica, ela sonha com o momento de reunir os filhos em casa, onde o silêncio será quebrado por risadas, choros e o relato de uma noite que ninguém esquecerá. Uma noite em que o amor venceu o imprevisto e trouxe ao mundo mais uma vida para ser celebrada.