Gladson Cameli destaca cultura acreana no Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

Durante visita à oitava edição do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli ressaltou a importância do evento para a valorização da tradição regional e para o fortalecimento da economia do Acre.

“O Festival da Farinha é o retrato da nossa cultura. Aqui está a melhor farinha do mundo, feita em Cruzeiro do Sul. Só o setor já movimenta mais de R$ 70 milhões, gerando emprego, renda e fortalecendo nossa agricultura familiar”, afirmou o governador.

Cameli destacou ainda a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal para realização da feira e lembrou obras como a recém-inaugurada rotatória da cidade. “Estamos trabalhando juntos em prol do desenvolvimento da região”, disse.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DN9gB6PjH4W/?igsh=d2J2NDdpZmNvMG9m