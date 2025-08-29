Governador Gladson Cameli visita Festival da Farinha acompanhado de Rueda

Na terceira noite do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli percorreu as instalações da feira, experimentou produtos regionais, como o tradicional beléu com tapioca, e destacou as ações conjuntas entre Estado e Município.

Ao lado do prefeito Zequinha Lima, Cameli recebeu a visita de Fábio Rueda, secretário de Representação do Acre em Brasília, responsável por articular investimentos junto aos ministérios. “A presença dele mostra o quanto estamos comprometidos em trazer mais infraestrutura, saúde, educação e segurança para o nosso Estado”, disse o governador.

Para Cameli, a feira representa não apenas a tradição cultural, mas também o potencial econômico da região. “O Festival da Farinha é motivo de orgulho e precisamos mostrar para o Brasil e para o mundo o que o Acre tem de melhor”, declarou.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DN9ghO7DI6h/?igsh=MTFic2ExaHVjc3JoNQ==