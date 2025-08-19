19/08/2025
Universo POP
Após vídeo, influenciador Felca recebe ameaça de morte
Filho da princesa da Noruega pode pegar 10 anos de prisão por estupro
Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta

Governo convoca aprovados em processo seletivo simplificado da Educação; veja os nomes

Convocação contempla vagas para Educação Especial e Ensino Regular

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) publicaram no Diário Oficial desta segunda-feira (18) o Edital nº 080/2025, referente à convocação de professores e assistentes educacionais aprovados no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 001/2023. O chamamento tem como objetivo a reposição de vagas.

De acordo com a publicação, os candidatos convocados devem comparecer para a entrega da documentação necessária e assinatura do contrato, garantindo assim o ingresso no quadro de profissionais da Educação do Estado. A lista inclui tanto vagas para a educação especial quanto para o ensino regular em diferentes municípios acreanos.

Convocação contempla vagas para Educação Especial e Ensino Regular/Foto: Reprodução

Na área da educação especial, foram convocados para o cargo de assistente educacional em Rio Branco a candidata Sula Rabello de Souza, enquanto em Tarauacá os nomes chamados foram Elivânia de Paiva Carvalho e Marilene Lima Rodrigues. Para a função de professor P1 mediador, foram convocadas Tainá Marques de Oliveira, em Rio Branco, e Lei dos Santos Monteiro, em Sena Madureira.

No ensino regular, a convocação contemplou profissionais de diferentes disciplinas. Em Rio Branco, foram chamados Katiucia Canuto de Oliveira para a área de Geografia, Francielde Freitas Vieira para História, Roselane Ferreira de Oliveira Rodrigues para Pedagogia ou Normal Superior e Lucas da Costa Ferreira, reclassificado, para Química. Já no município de Tarauacá, a convocada foi Antônia Margarida de Lima, também para Pedagogia ou Normal Superior.

VEJA NA ÍNTEGRA 
secretaria

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.