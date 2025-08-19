Governo convoca aprovados em processo seletivo simplificado da Educação; veja os nomes

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) publicaram no Diário Oficial desta segunda-feira (18) o Edital nº 080/2025, referente à convocação de professores e assistentes educacionais aprovados no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 001/2023. O chamamento tem como objetivo a reposição de vagas.

De acordo com a publicação, os candidatos convocados devem comparecer para a entrega da documentação necessária e assinatura do contrato, garantindo assim o ingresso no quadro de profissionais da Educação do Estado. A lista inclui tanto vagas para a educação especial quanto para o ensino regular em diferentes municípios acreanos.

Na área da educação especial, foram convocados para o cargo de assistente educacional em Rio Branco a candidata Sula Rabello de Souza, enquanto em Tarauacá os nomes chamados foram Elivânia de Paiva Carvalho e Marilene Lima Rodrigues. Para a função de professor P1 mediador, foram convocadas Tainá Marques de Oliveira, em Rio Branco, e Lei dos Santos Monteiro, em Sena Madureira.

No ensino regular, a convocação contemplou profissionais de diferentes disciplinas. Em Rio Branco, foram chamados Katiucia Canuto de Oliveira para a área de Geografia, Francielde Freitas Vieira para História, Roselane Ferreira de Oliveira Rodrigues para Pedagogia ou Normal Superior e Lucas da Costa Ferreira, reclassificado, para Química. Já no município de Tarauacá, a convocada foi Antônia Margarida de Lima, também para Pedagogia ou Normal Superior.

