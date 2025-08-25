Governo do Acre publica novas exonerações, nomeações e designações no Diário Oficial

O governo do Acre divulgou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (25) uma série de mudanças envolvendo exonerações, nomeações e designações em cargos de chefia e gestão em diferentes secretarias.

Na área da Saúde, foi nomeado Silvano Maciel da Silva para o cargo de gerente-geral da Unidade de Saúde Mista de Santa Rosa do Purus. Também foram oficializadas as nomeações de Marcel Ramos Bezerra para cargo de referência CAS-4 na Sesacre e a exoneração, a pedido, de Rafael de Carvalho Teixeira, que atuava como gerente de Assistência à Saúde da UNACON. Além disso, Kellen Mary de Souza Araújo, Junior Evangelista de Souza, Dalzeny Silva de França, Eric Eliaquim Oliveira da Silva, Flávio Augusto Siqueira de Oliveira Júnior, Diennfer da Silva Nascimento, Daniel Alexandre da Rocha Gomes e Anastácia Lucas Lima foram exonerados de funções de chefia na Sesacre.

Na Educação, houve a nomeação de Rozaria Paiva de Oliveira para cargo de chefia CAS-2 e de Vanderleia Carlos de Araújo para cargo CAS-1, ambas na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).

Já na Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os decretos confirmaram a nomeação de Eliaquim Oliveira da Silva, Dalzeny Silva de França, Flávio Augusto Siqueira de Oliveira Júnior, Diennfer da Silva Nascimento, Daniel Alexandre da Rocha Gomes e Anastácia Lucas Lima para diferentes cargos de chefia (entre CAS-8 e CAS-2). Também foi exonerado Farney Alexandre Gomes Lopes.

Outras mudanças incluem a exoneração de Priscila Peres de Oliveira Souza, a nomeação de Wendersson Pontes de Melo para cargo CAS-8 na Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) e a exoneração, a pedido, de Euberth Filipe Pacheco Romero, que ocupava o cargo de psicólogo no Instituto Socioeducativo (ISE).

Além das alterações em cargos de confiança, o governo designou Atnilson Lima dos Santos, diretor de Gestão e Planejamento, para responder interinamente pelo Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), no período de 26 a 29 de agosto. Também foi designado o secretário adjunto Evandro Bezerra da Silva para responder pela Sejusp, entre 25 de agosto e 2 de setembro, durante a ausência do titular da pasta.

VEJA NA ÍNTEGRA

