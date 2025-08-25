Governo do Acre publica resultado preliminar do concurso para agente de Polícia Penal

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), publicou nesta segunda-feira (25), no Diário Oficial do Estado, o resultado preliminar do concurso público para o cargo de agente de Polícia Penal. A lista com as notas e classificações preliminares dos candidatos inscritos em ampla concorrência foi disponibilizada conforme o Edital nº 001/2023 – Sead/Iapen.

De acordo com o documento, os candidatos que desejarem contestar o resultado terão prazo entre as 8h do dia 26 e as 15h do dia 27 de agosto de 2025 para apresentar recurso. O procedimento deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), na aba “Recursos”.

A análise das contestações será divulgada no mesmo portal, na seção “Resultados”. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IBFC pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h (horário local de Rio Branco), ou pelo próprio site da banca organizadora.

O concurso integra o processo de provimento de vagas para reforçar o quadro de agentes de Polícia Penal no Acre, uma das carreiras ligadas ao sistema prisional estadual.

Confira:

resultado Iapen