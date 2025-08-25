25/08/2025
Universo POP
Lil Nas X é acusado de quatro crimes após ser visto de cueca na rua
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira

Governo do Acre publica resultado preliminar do concurso para agente de Polícia Penal

Os candidatos que desejarem contestar o resultado terão prazo entre as 8h do dia 26 e as 15h do dia 27 de agosto de 2025 para apresentar recurso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), publicou nesta segunda-feira (25), no Diário Oficial do Estado, o resultado preliminar do concurso público para o cargo de agente de Polícia Penal. A lista com as notas e classificações preliminares dos candidatos inscritos em ampla concorrência foi disponibilizada conforme o Edital nº 001/2023 – Sead/Iapen.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IBFC/ Foto: Reprodução

De acordo com o documento, os candidatos que desejarem contestar o resultado terão prazo entre as 8h do dia 26 e as 15h do dia 27 de agosto de 2025 para apresentar recurso. O procedimento deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), na aba “Recursos”.

A análise das contestações será divulgada no mesmo portal, na seção “Resultados”. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IBFC pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h (horário local de Rio Branco), ou pelo próprio site da banca organizadora.

O concurso integra o processo de provimento de vagas para reforçar o quadro de agentes de Polícia Penal no Acre, uma das carreiras ligadas ao sistema prisional estadual.

Confira:

resultado Iapen

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.