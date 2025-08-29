Governo Federal libera mais de R$ 6 milhões para ações de Defesa Civil no Acre; confira

O montante será destinado a ações de resposta a desastres, seguindo o plano previamente apresentado pelo governo estadual

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Estado do Acre contará com um reforço financeiro de R$ 6,005 milhões para executar medidas emergenciais de Defesa Civil. A liberação dos recursos foi oficializada nesta sexta-feira (29), por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU).

O prazo para execução das ações é de 180 dias, contados a partir da publicação da portaria/ Foto: Reprodução

De acordo com a portaria nº 2.636/2025, assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, o montante será destinado a ações de resposta a desastres, seguindo o plano previamente apresentado pelo governo estadual.

A legislação federal determina que o repasse seja obrigatório, devendo os valores ser aplicados exclusivamente nas medidas aprovadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O prazo para execução das ações é de 180 dias, contados a partir da publicação da portaria.

Encerrado o período, o Estado terá até 30 dias para apresentar a prestação de contas, em conformidade com as regras do Decreto nº 11.655/2023.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.