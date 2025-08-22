22/08/2025
Governo Lula prorroga atuação da Força Nacional no Acre por mais 90 dias

Os agentes vão atuar em conjunto com os órgãos de segurança do Estado

O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (22) uma portaria que autoriza a prorrogação da permanência da Força Nacional de Segurança Pública no Acre.

As equipes atuarão até maio de 2025/ Foto: Daniel Ferreira/Metrópoles

O documento foi assinado pelo ministro Ricardo Lewandowski. O apoio será estendido por mais 90 dias, entre 28 de agosto e 25 de novembro, em caráter episódico e planejado.

Os agentes vão atuar em conjunto com os órgãos de segurança do Estado. O objetivo é preservar a ordem pública e a integridade das pessoas e do patrimônio.

