Governo Lula prorroga atuação da Força Nacional no Acre por mais 90 dias

O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (22) uma portaria que autoriza a prorrogação da permanência da Força Nacional de Segurança Pública no Acre.

O documento foi assinado pelo ministro Ricardo Lewandowski. O apoio será estendido por mais 90 dias, entre 28 de agosto e 25 de novembro, em caráter episódico e planejado.

Os agentes vão atuar em conjunto com os órgãos de segurança do Estado. O objetivo é preservar a ordem pública e a integridade das pessoas e do patrimônio.