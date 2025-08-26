Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso

Os filhos do jornalista Cid Moreira, Roger Moreira e Rodrigo Moreira, protocolaram nesta segunda-feira (25) uma denúncia criminal contra a viúva do apresentador, Maria de Fátima Sampaio Moreira, no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

De acordo com informações do portal Leo Dias, a viúva é acusada de fraude, uso de documento falso e manipulação de idoso, com o objetivo de obter vantagem patrimonial indevida.

O testamento contestado

O caso gira em torno de um testamento assinado em março de 2024, no qual Maria de Fátima foi nomeada única herdeira universal, excluindo os filhos da sucessão.

Segundo a denúncia, Cid Moreira já apresentava sinais de senilidade e confusão mental na época da assinatura. Para reforçar o argumento, os filhos anexaram um laudo grafotécnico independente, que apontou indícios de “grafismo senil”, caracterizado por tremores e perda de pressão nos traços da assinatura.

Os filhos também contestam um laudo médico apresentado pela viúva, alegando que o documento teria sido manipulado e não comprovaria o pleno discernimento do jornalista.

Histórico de disputas

Esta não é a primeira vez que a família se envolve em conflitos. Roger Moreira, filho adotivo, já havia acusado a madrasta de isolar Cid Moreira da família em seus últimos anos de vida. Maria de Fátima sempre negou todas as acusações.

Como Cid conheceu a esposa

Em 2023, durante as comemorações dos 30 anos da revista CARAS, Cid relembrou o início do relacionamento. Ele contou que conheceu Fátima quando ela atuava como repórter da publicação.

O jornalista, dono de uma das vozes mais icônicas da televisão brasileira, morreu em 3 de outubro de 2024, aos 97 anos.

📌 Fonte: Portal Leo Dias

✍️ Redigido por ContilNet Notícias