“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix

Filme superou o longa "Alerta Vermelho", lançado em 2021

Sucesso dentro e fora das telas, a animação “Guerreiras do K-Pop” se tornou o filme mais assistido da história da Netflix. Só na última semana, o filme registrou mais de 25,4 milhões de visualizações na plataforma.

De acordo com comunicado enviado à imprensa, a plataforma confirmou que o longa bateu a marca histórica do serviço e somou cerca de 236 milhões de visualizações. Anteriormente, o recorde pertencia ao filme “Alerta Vermelho” (2021), estrelado por Dwayne “The Rock” Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot.

“Guerreiras do K-Pop” se tornou o filme mais assistido da história da Netflix/Foto: Reprodução/Netflix

Além disso, o streaming também afirmou que a animação movimentou as redes sociais e, somente no Brasil, foram mais de 114 mil menções. Já no quesito canções, “Golden”, “Your Idol”, “Soda Pop” e “How It’s Done” estão, respectivamente, no 1º, 4º, 5º e 10º lugar da lista de músicas mais ouvidas da Billboard Hot 100.

O filme acompanha a história de Rumi, Mira e Zoey, integrantes do grupo feminino HUNTR/X, um dos nomes mais renomados do mundo da música atual. Fora dos palcos, as três se aventuram em batalhas impossíveis contra demônios que ameaçam a Terra, e usam seu talento musical para impedí-los de destruir o planeta.

Porém, com a ascensão de um misterioso grupo masculino de k-pop, chamado Saja Boys, a vida das garotas começa a ruir. Rumi, a líder do grupo, começa a questionar sua liderança e a si própria, e isso poderá afetá-la de jeitos inimagináveis.

Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, o filme conta com nomes como Arden Cho, Mira Hong, Ji-Young Yoo, Ahn Hyo-seop, Ken Jeong, Yunjin Kim e Daniel Dae Kim. Além disso, a produção conta as performances musicais de Jeongyeon, Jihyo e Chaeyoung, do grupo Twice, que fazem as vozes das protagonistas ao cantarem.

