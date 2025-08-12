12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Homem dirige carro oficial do governo boliviano irregularmente e se envolve em acidente no Acre

Departamento de Pando apura responsabilidade pelo uso irregular do automóvel

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um veículo oficial do governo da Bolívia se envolveu em um acidente com uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (11), em Brasiléia, no interior do Acre. O episódio despertou a atenção da imprensa e de autoridades bolivianas, que investigam possível uso irregular do automóvel.

Departamento de Pando apura responsabilidade pelo uso irregular do automóvel/Foto: Reprodução

 De acordo com as informações apuradas, o carro era conduzido por uma pessoa que não integra o quadro de servidores públicos da Bolívia, o que, segundo a legislação do país, configura delito.

Episódio despertou a atenção da imprensa e de autoridades bolivianas, que investigam possível uso irregular do automóvel/Foto: Reprodução

Autoridades do departamento de Pando informaram que estão analisando o caso para identificar como o veículo foi liberado para uso de alguém que não pertence ao funcionalismo público. Caso a irregularidade seja confirmada, o setor responsável poderá ser responsabilizado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.