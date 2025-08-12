Um veículo oficial do governo da Bolívia se envolveu em um acidente com uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (11), em Brasiléia, no interior do Acre. O episódio despertou a atenção da imprensa e de autoridades bolivianas, que investigam possível uso irregular do automóvel.

De acordo com as informações apuradas, o carro era conduzido por uma pessoa que não integra o quadro de servidores públicos da Bolívia, o que, segundo a legislação do país, configura delito.

Autoridades do departamento de Pando informaram que estão analisando o caso para identificar como o veículo foi liberado para uso de alguém que não pertence ao funcionalismo público. Caso a irregularidade seja confirmada, o setor responsável poderá ser responsabilizado.