Homem é preso no Acre após agredir e ameaçar incendiar casa da própria mãe

No último sábado (9), em Cruzeiro do Sul, um caso de violência doméstica chocou moradores do Bairro São José. Francisco Zildo, de 46 anos, foi preso por lesão corporal e ameaça contra a própria mãe.

Segundo informações, o homem chegou à casa da vítima embriagado, proferindo ameaças de incendiar o imóvel. Em seguida, agrediu a idosa com um soco no rosto e aplicou um “mata-leão”.

A violência foi interrompida por outros familiares, que conseguiram retirar o agressor da residência. Antes de sair, ele afirmou que voltaria, o que levou os parentes a acionarem a Polícia Militar.

Pouco depois, o acusado retornou ao local e foi surpreendido pela PM. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado e encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.