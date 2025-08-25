Homem é preso no aeroporto com 5,6 kg de cocaína escondida em travesseiro

Um jovem brasileiro de 22 anos foi detido no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, ao tentar embarcar para a Irlanda com 5,6 quilos de cocaína escondidos dentro de um travesseiro na bagagem despachada.

O voo do passageiro faria conexão em Lisboa, Portugal, antes de seguir para Dublin, capital irlandesa. A droga foi descoberta durante uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Federal.

Natural de Goiânia, o homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro. Ele deverá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, conforme informou a PF.