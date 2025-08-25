25/08/2025
Universo POP
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal

Homem é preso no aeroporto com 5,6 kg de cocaína escondida em travesseiro

Polícia Federal descobriu entorpecentes durante fiscalização de rotina

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um jovem brasileiro de 22 anos foi detido no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, ao tentar embarcar para a Irlanda com 5,6 quilos de cocaína escondidos dentro de um travesseiro na bagagem despachada.

Homem é preso no aeroporto com 5,6 kg de cocaína escondida em travesseiro/Foto: Reprodução

O voo do passageiro faria conexão em Lisboa, Portugal, antes de seguir para Dublin, capital irlandesa. A droga foi descoberta durante uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Federal.

Natural de Goiânia, o homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro. Ele deverá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, conforme informou a PF.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.