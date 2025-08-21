Homem é preso suspeito de assassinar companheira a marretada na frente das filhas

Uma mulher de 37 anos, identificada como Laina Santana Costa Guedes, foi assassinada com golpes de marreta na noite de terça-feira (19) em um apartamento localizado em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. O companheiro dela, Ramon de Jesus Guedes, foi preso em flagrante suspeito de cometer o crime e autuado por feminicídio, conforme informou a Polícia Civil.

O crime ocorreu na presença das duas filhas do casal, de 5 e 12 anos. A filha mais velha ainda se feriu ao tentar proteger a mãe. Laina foi levada ao Hospital Municipal de Cajazeiras, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança que se machucou.

Após cometer o crime, o suspeito tentou fugir pulando da janela do apartamento, mas acabou se ferindo. Ele foi atendido no Hospital Menandro de Farias e, posteriormente, encaminhado para a Delegacia Territorial de Itinga.

Vizinhos registraram imagens mostrando uma discussão entre o casal e o momento em que Ramon desce de andar em andar até se chocar com o chão, sendo contido por moradores da região. Até o momento, a reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

O sepultamento de Laina, que atuava como contadora, ocorreu às 14h desta quarta-feira (20) no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador, reunindo familiares e amigos para o último adeus.