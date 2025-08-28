Homem em situação de rua atira lata de cerveja no rosto de jovem que estava voltando do trabalho

Uma jovem foi vítima de uma agressão inesperada enquanto seguia para o trabalho na manhã de quarta-feira (27), na Rua Emílio Marigo, zona norte de Londrina, Paraná. Um homem lançou uma lata de cerveja contra o rosto da vítima, em um episódio que foi registrado em vídeo e gerou revolta entre os moradores da região.

Testemunhas informaram que o agressor é conhecido na área e, segundo relatos preliminares, seria usuário de drogas. A vítima, que não teve identidade divulgada, não teve chance de se defender durante o ataque. O vídeo rapidamente circulou nas redes, aumentando a indignação da comunidade local.

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde da jovem nem sobre possíveis medidas legais que serão aplicadas ao agressor. A Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência, iniciando as investigações sobre o caso.

O episódio levanta preocupação sobre a segurança de pedestres na região e reforça a necessidade de atenção das autoridades locais para casos de violência urbana, especialmente aqueles envolvendo pessoas em situação de rua.

ASSISTA: