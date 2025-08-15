Homem morre afogado em igarapé próximo à Cidade do Povo, em Rio Branco; saiba mais

Um homem de 36 anos morreu afogado na tarde desta quinta-feira (14) no igarapé Judia, localizado próximo ao Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Weverton Santana da Silva estava com amigos consumindo bebidas alcoólicas quando decidiu entrar na água para se banhar. Momentos depois, moradores que também aproveitavam o local encontraram o corpo boiando e o retiraram do manancial.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia, que constatou não haver sinais de violência. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local para levantar informações. Caso sejam identificados indícios de crime, a Polícia Civil abrirá inquérito para investigar o caso.