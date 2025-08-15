14/08/2025
Homem morre afogado em igarapé próximo à Cidade do Povo, em Rio Branco; saiba mais

Corpo de Weverton Santana da Silva foi encontrado por moradores após banhista entrar na água durante consumo de bebidas alcoólica

Um homem de 36 anos morreu afogado na tarde desta quinta-feira (14) no igarapé Judia, localizado próximo ao Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Weverton Santana da Silva estava com amigos consumindo bebidas alcoólicas quando decidiu entrar na água para se banhar. Momentos depois, moradores que também aproveitavam o local encontraram o corpo boiando e o retiraram do manancial.

Corpo de Weverton Santana da Silva é retirado do igarapé Judia por moradores e equipes de resgate/Foto: ContilNet

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia, que constatou não haver sinais de violência. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

Equipes e moradores retiram o corpo de Weverton Santana da Silva do igarapé Judia, em Rio Branco/Foto: ContilNet

Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local para levantar informações. Caso sejam identificados indícios de crime, a Polícia Civil abrirá inquérito para investigar o caso.

Weverton Santana da Silva, de 36 anos, vítima de afogamento no igarapé Judia/Foto: ContilNet

