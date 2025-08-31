Homem não aceita fim do relacionamento, tenta matar esposa a facadas e é preso em flagrante em Rio Branco

S. M. de S., 29 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite deste sábado (30), após ser atacada com uma facada pelo marido durante uma discussão motivada pelo fim do relacionamento. O crime ocorreu na rua João Amâncio, no bairro Sobral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O autor, J. C. de S. F., 37 anos, foi preso em flagrante nas proximidades da residência.

De acordo com a Polícia Militar, o casal vinha discutindo há cerca de uma semana. Depois de retornar do trabalho, S. M. de S. foi chamada por uma vizinha para beber. Ela comprou bebidas e foi até a casa da amiga, onde permaneceu acompanhada do marido por alguns minutos. Pouco depois, a filha do casal avisou que um maleiro — suspenso devido às alagações — havia caído dentro da residência.

Ao voltar para organizar as roupas, S. M. de S. discutiu novamente com o marido e afirmou que queria se separar. Nesse momento, o homem, descrito por ela como calado e que nunca a havia agredido antes, se apossou de uma faca e desferiu um golpe nas costas da vítima logo na entrada da casa. Em seguida, fugiu do local.

Policiais do 1º Batalhão foram acionados, colheram informações e conseguiram localizar e prender J. C. de S. F. em flagrante.

O caso está sendo acompanhado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).