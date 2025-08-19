Homem pede namorada em casamento no momento em que vulcão entra em erupção

Um pedido de casamento digno de cena de filme chamou atenção na Guatemala. Enquanto um homem se ajoelhava diante da namorada próximo ao Vulcão Acatenango, que entrou em erupção no exato momento do pedido, criando um cenário espetacular.

As imagens, registradas por outros visitantes, mostram a lava e a fumaça iluminando o céu atrás do casal, que parecia não se importar com o fenômeno natural acontecendo tão perto. O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais.

O Vulcão de Fogo é considerado um dos mais ativos da América Central e costuma registrar explosões frequentes.

Veja o vídeo: