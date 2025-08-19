19/08/2025
Universo POP
Após vídeo, influenciador Felca recebe ameaça de morte
Filho da princesa da Noruega pode pegar 10 anos de prisão por estupro
Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta

Homem que estuprou e deu drogas a adolescente de 13 anos no Acre é preso pela polícia

As investigações da polícia apontam que o suspeito conheceu a vítima na casa de amigos em comum, onde ofereceu bebida alcoólica e produtos ilícitos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil do Acre prendeu, na tarde de segunda-feira (18), em Rio Branco, um homem de 41 anos suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos e de oferecer a ela bebidas alcoólicas e drogas.

Homem foi preso em Rio Branco/Foto: Reprodução

As investigações da polícia apontam que o suspeito conheceu a vítima na casa de amigos em comum, onde ofereceu bebida alcoólica e produtos ilícitos.

Após o consumo, o homem manteve relação sexual com a adolescente. O caso chegou ao conhecimento da polícia através de uma denúncia feita pelo Disque 100.

Durante as apurações, a equipe da DECAV descobriu que a vítima estava convivendo com o investigado. Com base nas evidências levantadas, a 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco expediu mandado de prisão, cumprido pelos investigadores no bairro Canaã.

Após ser conduzido à sede da DECAV, H.S.S. ficou à disposição da Justiça.

“A Polícia Civil ressalta que denúncias feitas pela população são fundamentais para o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes”, ressaltou a instituição.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.