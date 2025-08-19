Homem que estuprou e deu drogas a adolescente de 13 anos no Acre é preso pela polícia

A Polícia Civil do Acre prendeu, na tarde de segunda-feira (18), em Rio Branco, um homem de 41 anos suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos e de oferecer a ela bebidas alcoólicas e drogas.

As investigações da polícia apontam que o suspeito conheceu a vítima na casa de amigos em comum, onde ofereceu bebida alcoólica e produtos ilícitos.

Após o consumo, o homem manteve relação sexual com a adolescente. O caso chegou ao conhecimento da polícia através de uma denúncia feita pelo Disque 100.

Durante as apurações, a equipe da DECAV descobriu que a vítima estava convivendo com o investigado. Com base nas evidências levantadas, a 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco expediu mandado de prisão, cumprido pelos investigadores no bairro Canaã.

Após ser conduzido à sede da DECAV, H.S.S. ficou à disposição da Justiça.

“A Polícia Civil ressalta que denúncias feitas pela população são fundamentais para o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes”, ressaltou a instituição.