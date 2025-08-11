12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Homem se entrega em delegacia e confessa ter tentado matar vizinho em festa do Dia dos Pais

Homem será apresentado à audiência de custódia ainda hoje no Fórum Criminal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na manhã desta segunda-feira (11), um homem, cujo nome não foi divulgado, se apresentou espontaneamente na Delegacia de Flagrantes (Defla) em Rio Branco (AC), aparentando estar sob efeito de drogas. Ele confessou ao delegado plantonista, Alexnaldo Batista, que tentou matar um vizinho.

Homem será apresentado à audiência de custódia ainda hoje no Fórum Criminal/Foto: Cedida

Segundo o delegado, após uma conversa, o suspeito relatou que havia passado a noite consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes. Na noite de domingo (10), ele teria invadido uma residência na Estrada Apolônio Sales, onde acontecia uma confraternização em comemoração ao Dia dos Pais.

Testemunhas relataram que o homem não havia sido convidado para o evento e, ao ser solicitado que deixasse o local, sacou uma faca e atacou um dos moradores, atingindo-o no pescoço e nas costas, antes de fugir.

Ao site ac24horas, o delegado confirmou, após vistoria no Pronto-Socorro, que a vítima está internada e fora de risco de morte. O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio e deve passar por audiência de custódia ainda nesta tarde no Fórum Criminal.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.