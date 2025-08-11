Homem se entrega em delegacia e confessa ter tentado matar vizinho em festa do Dia dos Pais

Na manhã desta segunda-feira (11), um homem, cujo nome não foi divulgado, se apresentou espontaneamente na Delegacia de Flagrantes (Defla) em Rio Branco (AC), aparentando estar sob efeito de drogas. Ele confessou ao delegado plantonista, Alexnaldo Batista, que tentou matar um vizinho.
Segundo o delegado, após uma conversa, o suspeito relatou que havia passado a noite consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes. Na noite de domingo (10), ele teria invadido uma residência na Estrada Apolônio Sales, onde acontecia uma confraternização em comemoração ao Dia dos Pais.
Testemunhas relataram que o homem não havia sido convidado para o evento e, ao ser solicitado que deixasse o local, sacou uma faca e atacou um dos moradores, atingindo-o no pescoço e nas costas, antes de fugir.
Ao site ac24horas, o delegado confirmou, após vistoria no Pronto-Socorro, que a vítima está internada e fora de risco de morte. O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio e deve passar por audiência de custódia ainda nesta tarde no Fórum Criminal.