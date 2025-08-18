18/08/2025
Homem sofre fratura exposta e lesão na cabeça após brutal agressão em Rio Branco

Os golpes foram tão violentos que causaram um corte profundo, expondo parte da calota craniana

Cairo de Souza Santos, de 27 anos, foi vítima de uma grave agressão física na madrugada desta segunda-feira (18), nas proximidades da quadra poliesportiva do bairro Preventório, em Rio Branco.

Vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco/Foto: ContilNet

Segundo informações repassadas pela própria vítima à polícia, Cairo caminhava em via pública quando foi abordado por dois homens ainda não identificados, que, armados com ripas de madeira, começaram a agredi-lo na cabeça. Os golpes foram tão violentos que causaram um corte profundo, expondo parte da calota craniana, e o fizeram cair no chão. Mesmo caído, os criminosos colocaram a perna direita da vítima entre a calçada e a rua e pularam sobre ela, provocando uma fratura exposta.

Mesmo ferido, Cairo conseguiu correr até a rua Rio Grande do Sul, onde pediu ajuda em uma distribuidora de bebidas. Funcionários acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

Uma ambulância de suporte básico do Samu foi enviada, e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações sobre os criminosos e realizaram buscas pela região, mas ninguém foi preso.

De acordo com a polícia, esta foi a segunda ocorrência semelhante registrada no mesmo local, o que pode indicar uma ação de traficantes para “limpar” a área de usuários de entorpecentes.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

