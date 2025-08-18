Homem sofre fratura exposta e lesão na cabeça após brutal agressão em Rio Branco

Cairo de Souza Santos, de 27 anos, foi vítima de uma grave agressão física na madrugada desta segunda-feira (18), nas proximidades da quadra poliesportiva do bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima à polícia, Cairo caminhava em via pública quando foi abordado por dois homens ainda não identificados, que, armados com ripas de madeira, começaram a agredi-lo na cabeça. Os golpes foram tão violentos que causaram um corte profundo, expondo parte da calota craniana, e o fizeram cair no chão. Mesmo caído, os criminosos colocaram a perna direita da vítima entre a calçada e a rua e pularam sobre ela, provocando uma fratura exposta.

Mesmo ferido, Cairo conseguiu correr até a rua Rio Grande do Sul, onde pediu ajuda em uma distribuidora de bebidas. Funcionários acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

Uma ambulância de suporte básico do Samu foi enviada, e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações sobre os criminosos e realizaram buscas pela região, mas ninguém foi preso.

De acordo com a polícia, esta foi a segunda ocorrência semelhante registrada no mesmo local, o que pode indicar uma ação de traficantes para “limpar” a área de usuários de entorpecentes.

O caso será investigado pela Polícia Civil.