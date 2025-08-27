Homem tenta matar a companheira após denúncia à PM: “Chamou os vermes”

26/08/2025
Um homem foi preso por tentativa de feminicídio, após deixar a companheira em estado crítico durante um ataque de fúria. O crime ocorreu no início de agosto, na QE 38 do Guará II, e o suspeito de cometer o crime foi preso pela Polícia Civil (PCDF) nessa segunda-feira (25/8).

Segundo a investigação, Lukas Leal Leandro dos Santos, 21 anos, ficou enfurecido após saber que a companheira havia acionado a Polícia Militar (PMDF), chegando a dizer que ela tinha chamado “os vermes”.

Em seguida, Lukas começou a agredir a vítima brutalmente, de acordo com a PCDF, com diversos golpes no rosto. Segundo a investigação, a violência provocou a queda da vítima, resultando em traumatismo craniano, causado pelo impacto da cabeça contra a quina de uma escada.

Leia também

Mesmo após isso, o autor seguiu ameaçando a vítima, afirmando que “colocaria fogo nela viva”. A mulher foi socorrida, em estado crítico, pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e submetida a cirurgia neurológica de emergência no Hospital de Base, permanecendo em risco de morte e com possibilidade de sequelas permanentes.

Após monitoramento e apuração de denúncias anônimas, a equipe da Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 4ª Delegacia de Polícia (Guará) conseguiu identificar Lukas como autor do crime.

O delegado Herbet Léda entrou com o pedido de prisão preventiva do autor, que foi decretada pelo Tribunal do Júri do Guará e cumprida pela 4ª DP nessa segunda-feira (25/8).

Segundo o delegado, Lukas negou que tenha cometido o crime, quando foi capturado. “Só que ele foi reconhecido por testemunhas. Ele também tem passagens por vários outros crimes, como tráfico de drogas”, ressaltou.

