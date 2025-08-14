Horóscopo do dia: confira as previsões para sua quinta-feira

A quinta-feira (14) começa com a Lua Vazia até as 10h21, um período que, segundo o astrólogo Oscar Quiroga, não é o mais propício para a produtividade, mas sim para a introspecção e a reflexão. É um momento para a alma buscar respostas e amparo em atividades subjetivas, como orações e meditação, sempre com cuidado para não se deixar levar pela ansiedade e pelo desânimo.

O Que Os Astros Revelam Para O Seu Signo

ÁRIES: Suas boas intenções só se tornam úteis se saírem do campo abstrato. Não permita que a falta de ação transforme suas expectativas em frustrações.

TOURO: Não espere que os outros resolvam tudo. Se deseja que algo seja bem-feito, tome a iniciativa e aja por conta própria.

GÊMEOS: Ideias interessantes podem surgir de conversas banais. Esteja atento para registrá-las rapidamente, antes que se percam.

CÂNCER: Há um contraste entre a estabilidade que você percebe e a incerteza do mundo. Encontre o equilíbrio entre seus sentimentos e as circunstâncias complicadas.

LEÃO: As conversas são boas, mas promessas que não se concretizam geram frustração. Foque em transformar as ideias em ações concretas.

VIRGEM: A falta de recursos materiais é compensada por boas ideias. Valorize cada uma delas, mesmo que não produzam resultados imediatos.

LIBRA: Deixe as discussões de lado e concentre-se em colocar em prática o mínimo do que tem sido conversado.

ESCORPIÃO: A busca por pessoas de confiança é fundamental, mas exige cautela. Saiba discernir quem realmente merece sua confiança.

SAGITÁRIO: Aproveite os raros momentos em que palavras e fatos convergem e tudo se realiza com rapidez, pois nem sempre é assim.

CAPRICÓRNIO: O destino pode indicar o melhor caminho através dos seus erros. Use-os não apenas para aprender, mas para ter discernimento.

AQUÁRIO: Valorize a boa vontade das pessoas, mesmo que os resultados não sejam perfeitos. A intenção sincera deve ser tratada com respeito.

PEIXES: Por mais que sinta medo de entrar em uma trama complexa de relacionamentos, isso não significa que tudo dará errado.

Fonte: Oscar Quiroga, Correio Braziliense

Redigido por Contilnet.